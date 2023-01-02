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НовостиОбщество2 января 2023 19:08

В Ростовской области все больницы и поликлиники стали областными с 1 января

Ранее в подчинение минздрава планировалось перевести 31 организацию
Михаил СТРИЖЕВ
Горздрав Ростова был упразднен.

Горздрав Ростова был упразднен.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области с 1 января прекратило существование муниципальное здравоохранение. Все больницы и поликлиники перешли в подчинение областного Минздрава.

Напомним, городское управление здравоохранения заменит управление по координации деятельности медорганизаций при Министерстве здравоохранения.

Всего областной станет 31 организация. Под контроль нового руководства перейдет 317 объектов недвижимости.

Ранее власти сообщали, что изменения не скажутся на комфорте пациентов и медицинских сотрудников.

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