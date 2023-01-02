В Ростовской области все больницы и поликлиники стали областными с 1 января

Горздрав Ростова был упразднен. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области с 1 января прекратило существование муниципальное здравоохранение. Все больницы и поликлиники перешли в подчинение областного Минздрава.

Напомним, городское управление здравоохранения заменит управление по координации деятельности медорганизаций при Министерстве здравоохранения.

Всего областной станет 31 организация. Под контроль нового руководства перейдет 317 объектов недвижимости.

Ранее власти сообщали, что изменения не скажутся на комфорте пациентов и медицинских сотрудников.

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