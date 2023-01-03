Женщина скончалась, несмотря на усилия врачей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове при пожаре в квартире погибла 43-летняя женщина. Проишествие случилось утром 5 января на улице Тракторной, сообщили в управлении МЧС по Ростовской области.

Сообщение о возгорании поступило в 5.56. На место прибыли 20 спасателей и пять единиц техники. К 6.06 пожар был ликвидирован. Один из жильцов, 43-летняя женщина, получила отравление продуктами горения. Ее эвакуировали и передали медикам.

— Женщина была эвакуирована и передана скорой помощи, без сознания. После проведенных реанимационных мероприятий скончалась, — прокомментировали в МЧС.

Напомним, 30 декабря спасатели потушили крупный пожар в центре Ростова. Огонь охватил неэксплуатируемое здание на проспекте Сиверса, 8. Площадь возгорания составила 150 кв. м.

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