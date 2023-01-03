В Западном микрорайоне Ростова в январе почти на полгода ограничат движение

Ограничения будут действовать с 20 января. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове в районе улицы 339-й Стрелковой Дивизии с 20 января ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

До 31 мая объезжать придется участок от дома № 15 на улице 339-й Стрелковой Дивизии до улицы Малиновского.

— Движение будет ограничено в связи с производством модернизации тепловой магистрали по улице 339-я Стрелковая Дивизия, — говорится в сообщении.

Напомним, до 27 мая ограничено движение на улице Береговой. В администрации пояснили, что такие меры связаны с «производством строительных работ».

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