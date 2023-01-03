В Ростовской области в ДТП с «КамАЗом» погиб подросток, пострадала двухлетняя девочка

ДТП произошло на трассе М-4 "Дон". Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области легковушка врезалась в «КамАЗ». Авария произошла в Красносулинском районе около 14 часов 2 января.

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля «Хендай» врезался в попутный «КамАЗ». В результате столкновения погиб 17-летний пассажир иномарки. Пострадали водитель легковушки и двое других пассажиров — 29-летняя девушка и двухлетняя девочка. В момент ДТП ребенок был на руках у матери на заднем сидении.

— Водитель и пассажиры получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, 1 января в Ростове на улице Нансена столкнулись Renault Logan и Mercedes-Benz. В результате ДТП пострадали четыре человека.

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