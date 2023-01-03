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НовостиОбщество3 января 2023 10:28

В Ростовской области 13 человек за сутки заразились коронавирусом

Выздоровели за это время 20 пациентов
Михаил СТРИЖЕВ
Случаев госпитализации зарегистрировано не было.

Случаев госпитализации зарегистрировано не было.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки 13 жителей заразились коронавирусом. Статистика опубликована на портале «Стопкоронавирус».

По данным на 3 января, один зараженный ковидом был госпитализирован. Выздоровели 20 человек. Летальных случаев за последние сутки зарегистрировано не было.

Общее число заболевших достигло 438 652. Вылечились от коронавируса 427 330 жителей донского региона.

Напомним, все больницы и поликлиники с 1 января стали областными. Ростовский горздрав заменит управление по координации деятельности медорганизаций при Министерстве здравоохранения.

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