Жителей Новочеркасска напугали громкие звуки над городом

На ситуацию пожаловались жители Новочеркасска.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жители Новочеркасска сообщили о громких звуках над городом в ночь на 3 января. Ситуацию обсуждают очевидцы в социальных сетях.
По словам свидетелей, звук отчетливо был слышен в микрорайоне Ключевое. Многие не на шутку перепугались.
— Я была в комнате и почувствовала даже какую-то вибрацию от этого звука. Страшно было, — написала одна из женщин.
Некоторые жители предположили, что дело в новогодних фейерверках. Вот уже третий день в разных районах городах слышен грохот взрывающихся петард.
Отметим, официальных комментариев о ситуации пока нет.
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