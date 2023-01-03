Жителей Новочеркасска напугали громкие звуки над городом

На ситуацию пожаловались жители Новочеркасска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Новочеркасска сообщили о громких звуках над городом в ночь на 3 января. Ситуацию обсуждают очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, звук отчетливо был слышен в микрорайоне Ключевое. Многие не на шутку перепугались.

— Я была в комнате и почувствовала даже какую-то вибрацию от этого звука. Страшно было, — написала одна из женщин.

Некоторые жители предположили, что дело в новогодних фейерверках. Вот уже третий день в разных районах городах слышен грохот взрывающихся петард.

Отметим, официальных комментариев о ситуации пока нет.

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