Мост через Ростовское море достоят осенью 2023 года

Возведение моста планируется завершить в октябре.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мост через Ростовское море планируют достроить в октябре 2023 года. Об этом сообщил глава министерства транспорта Ростовской области Владимир Окунев во время доклада губернатору Василию Голубеву.
В области также планируют возвести Новошахтинскую и Щепкинскую развязку. Вместе с мостом эти объекты войдут в так называемый Северный радиус — часть проекта «Ростовское транспортное кольцо».
— Завершить строительство Ростовского транспортного кольца планируется в 2025 году, — уточнил Владимир Окунев.
Напомним, завершающим участком Ростовского транспортного кольца является Западная хорда. Ее строительство началось в ноябре 2022 года.
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