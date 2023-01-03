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НовостиОбщество3 января 2023 14:33

Мост через Ростовское море достоят осенью 2023 года

В 2024 планируют завершить создание двух развязок
Михаил СТРИЖЕВ
Возведение моста планируется завершить в октябре.

Возведение моста планируется завершить в октябре.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мост через Ростовское море планируют достроить в октябре 2023 года. Об этом сообщил глава министерства транспорта Ростовской области Владимир Окунев во время доклада губернатору Василию Голубеву.

В области также планируют возвести Новошахтинскую и Щепкинскую развязку. Вместе с мостом эти объекты войдут в так называемый Северный радиус — часть проекта «Ростовское транспортное кольцо».

— Завершить строительство Ростовского транспортного кольца планируется в 2025 году, — уточнил Владимир Окунев.

Напомним, завершающим участком Ростовского транспортного кольца является Западная хорда. Ее строительство началось в ноябре 2022 года.

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