Мост через Ростовское море достоят осенью 2023 года

Возведение моста планируется завершить в октябре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мост через Ростовское море планируют достроить в октябре 2023 года. Об этом сообщил глава министерства транспорта Ростовской области Владимир Окунев во время доклада губернатору Василию Голубеву.

В области также планируют возвести Новошахтинскую и Щепкинскую развязку. Вместе с мостом эти объекты войдут в так называемый Северный радиус — часть проекта «Ростовское транспортное кольцо».

— Завершить строительство Ростовского транспортного кольца планируется в 2025 году, — уточнил Владимир Окунев.

Напомним, завершающим участком Ростовского транспортного кольца является Западная хорда. Ее строительство началось в ноябре 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Создание Ростовского транспортного кольца планируют завершить в 2025 году

Северный радиус собираются построить в 2024 году. (Подробности)