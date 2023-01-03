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НовостиОбщество3 января 2023 19:49

В Ростове решили повременить со строительством ледовой арены на 5 тыс. мест

Это объект и каток планировали построить в районе Левобережного парка
Михаил СТРИЖЕВ
Ледовую арену на 5 тысяч мест хотели построить в Левобережном парке.

Ледовую арену на 5 тысяч мест хотели построить в Левобережном парке.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове решили отложили строительство Ледовой арены в Левобережном парке. Об этом сообщает газета «Наше время».

Ледовый дворец на 5 тысяч мест и каток хотели построить возле «Ростов Арены». Объект так и не появился, и нет признаков того, строительство не начиналось.

По данным издания, власти объясняют ситуацию изменившейся экономической ситуацией. В настоящее время приоритетными считаются импортозамещающие проекты, задача которых — развивать новые производства.

Напомним, ранее начальник городского управления по физкультуре и спорту сообщал, что в Ростове построят новый стадион. Под объект выделен участок в Северном микрорайоне, в границах бульвара Комарова и проспекта Королева. Стоимость оценивается почти в 150 млн рублей.

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