В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил пешехода

Личность пострадавшего не установлена. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области водитель иномарки сбил пешехода. Происшествие случилось в Миллеровском районе вечером 3 января, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по донскому региону.

По предварительным данным, за рулем автомобиля Hyundai Solaris находился 44-летний водитель. Он наехал на пешехода, который внезапно появился на проезжей части. От полученных травм пострадавший скончался. Личность погибшего пока не установлена.

— Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, 2 января на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе в ДТП разбилась семья из четырех человек. По предварительным данным, Hyundai H1 врезался в «КамАЗ». Пострадали водитель легковушки и двое его пассажиров, в том числе двухлетняя девочка. Еще один пассажир Hyundai, 17-летний юноша, скончался.

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Еще двух пострадавших, в том числе двухлетнюю девочку, доставили в больницу. (Подробности)