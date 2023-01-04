Более 24 тысяч жителей Ростова и области заразились гриппом за одну неделю

В Ростовской области сохраняется высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области постоянно проводят мониторинг ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Специалисты регионального Роспотребнадзора рассказали, что в последнюю неделю декабря сезонным вирусом заболели больше 24 тысяч человек.

По данным экспертов, чаще всего в этот период заражались дончане старше 15 лет. Школьники от семи до 14 лет также оказались в группе риска.

Отметим, также мониторят специалисты и ситуацию с ковидом. Так, третьего января на Дону коронавирусом заболели 13 человек.

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