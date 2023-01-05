На давку и скандал пожаловались посетители ростовского аквапарка

Ростовчане пожаловались на столпотворение у турникетов на выходе из водного комплекса Фото: Иван Макеев

В Ростове, в одном из водных комплексов, вечером, четвертого января, случилось настоящее столпотворение: несколько десятков людей собрались у турникета, ожидая, когда можно покинуть зону отдыха. При этом, рассказали подписчики паблика, в очереди случилась давка, а потом поругались между собой все — и охранники аквапарка, и посетители.

В довершение ко всему отдых был испорчен тем, что, выбравшись из комплекса, людям пришлось еще заплатить дополнительные деньги.

- Мы шли по акции, в так называемые «счастливые часы», цена на вход в это время существенно ниже. Но если чуть задерживаешься, то, покидая это место, будь готов заплатить за дополнительное время, причем, и за десятки минут, проведенных в очереди на выход, - написал ростовчанин в одной из групп.

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