Лунную корону над Ростовом сняли на фото ночью 4 января

Необычную луну сняли на фото ростовчане. Фото: паблик в "ВК" "Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону"

В Ростове-на-Дону в ночь с 4 на 5 января в небе над городом повисла необычная луна, рассказали горожане в соцсетях. Так, по словам тех ростовчан, которые не спали и смотрели в небо, вокруг лунного диска были видны разноцветные кольца желто-оранжевого спектра.

Отметим, это природное явление называется лунная корона. Она образуется при смешении тонкого облака и маленьких капель в воздухе. Эти капли рассеивают лунные лучи, создавая что-то похожее на ореол.

А весной ростовчане могли наблюдать кроваво-красную луну. Так случается, когда небесное тело зависает совсем невысоко над горизонтом и оказывается закрыто слоем атмосферы.

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