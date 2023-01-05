Губернатор Ростовской области подтвердил факт работы ПВО над регионом

Такие осколки нашли ростовчане после того, как сработала система ПВО. Фото: паблик в "ВК" "Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону"

В пабликах Ростова и области продолжают обсуждать вспышки в ночном небе, которые были замечены третьего января. По словам горожан, они сопровождались необычными громкими звуками. После этого на крышах и во дворах некоторых домов люди нашли странные обломки, напоминающие металлические.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил с официальным заявлением, сообщив, что в тот вечер работала система ПВО. По словам главы донского края, был сбит неопознанный летающий объект в форме шара.

Василий Голубев призвал всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Он подчеркнул, что в регионе сохраняется стабильная обстановка.

- Для обеспечения безопасности задействованы все силы и средства. Небо прикрыто средствами противовоздушной обороны, - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что световое пятно в небе над городом попало даже в камеру, установленную на подъезде домофона в микрорайоне «Левенцовский».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лунную корону над Ростовом сняли на фото ночью 4 января

Пользователи сети рассказали о необычном природном явлении, свидетелями которого они стали (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Ростовчане сняли на фото обломки после того, как система ПВО сбила неопознанный летающий объект

Пользователи активно размещают снимки в соцсетях (подробнее)