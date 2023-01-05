Водоканал призвал жителей Ростова не выбрасывать в унитаз новогодние салаты

Водоканал просит ростовчан выкидывать салаты в ведро, а не в канализацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовский водоканал настоятельно просит жителей Ростова не засорять канализацию оливье и другими салатами, которые не успели съесть в новогоднюю ночь. Соответствующее объявление появилось в телеграм-канале водоканала.

- Бич канализации - прошлогодние салатики! В самом разгаре новогодние праздники, когда нагрузка на канализацию серьезно возрастает, - говорится в сообщении.

Сотрудники водоканала отметили, что в январские праздники некоторые ростовчане выкидывают салаты не в мусорное ведро, а в унитаз. А майонез, как и любые другие жиры, способствует тому, что в канализации образуются засоры и пробка.

- Так называемый "жирберг", по аналогии с айсбергом. Устранение такого засора занимает время, а неудобства при этом могут испытать все жильцы дома, - подытожили коммунальщики.

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