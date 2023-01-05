В Ростовской области с поезда сняли пьяного мужчину

Пьяного дебошира сняли с поезда "Москва-Симферополь"

В Ростовской области, в дежурную часть Лиховского линейного отдела полиции на транспорте, поступила жалоба от начальника поезда, сообщает транспортная полиция.

По данным ведомства, пассажир состава, следующего из Москвы в Симферополь, был сильно пьян, дебоширил, ругался нецензурной бранью и никак не реагировал на замечания.

Проводнику ничего не оставалось, как сообщить обо всем начальнику поезда, который, в свою очередь, и пожаловался полицейским. В результате на станции Лихая мужчину сняли с поезда.

- Хулиганом оказался 34-летний житель Белгородской области, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

На мужчину составили административный протокол за мелкое хулиганство. Ему грозит штраф в размере одной тысячи рублей.

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