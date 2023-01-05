Цена на билет на фильм «Аватар-2» шокировала жителей Ростова своей дороговизной

В донской столице в нескольких кинотеатрах началась премьера фантастического фильма «Аватар. Путь воды». Вторую часть нашумевшего блокбастера ждали больше десяти лет.

В мировой прокат картина вышла 16 декабря, в России — чуть позже.

В кинотеатрах донской столицы также можно увидеть фильм Джеймса Кэмерона. Правда, цена за билет довольно высокая, сообщает издание "Молот".

Так, если смотреть картину без очков, то вход в кинозал обойдется в 500 рублей, а в очках — и вовсе в одну тысячу рублей.

Ростовчане в соцсетях активно обсуждают стоимость билета. При этом одни признаются, что шокированы таким ценником, другие считают, что 500 и даже 1000 рублей за просмотр этой картины на большом экране не такие уж и большие деньги.

В это же время на другие фильмы можно попасть, заплатив 200-300 рублей.

При этом в Москве и в Санкт-Петербурге билеты на «Аватар-2» стоят еще дороже, чем в Ростове.

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