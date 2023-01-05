Цена на билет на фильм «Аватар-2» шокировала жителей Ростова своей дороговизной

В донской столице в нескольких кинотеатрах началась премьера фантастического фильма «Аватар. Путь воды». Вторую часть нашумевшего блокбастера ждали больше десяти лет.
В мировой прокат картина вышла 16 декабря, в России — чуть позже.
В кинотеатрах донской столицы также можно увидеть фильм Джеймса Кэмерона. Правда, цена за билет довольно высокая, сообщает издание "Молот".
Так, если смотреть картину без очков, то вход в кинозал обойдется в 500 рублей, а в очках — и вовсе в одну тысячу рублей.
Ростовчане в соцсетях активно обсуждают стоимость билета. При этом одни признаются, что шокированы таким ценником, другие считают, что 500 и даже 1000 рублей за просмотр этой картины на большом экране не такие уж и большие деньги.
В это же время на другие фильмы можно попасть, заплатив 200-300 рублей.
При этом в Москве и в Санкт-Петербурге билеты на «Аватар-2» стоят еще дороже, чем в Ростове.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Убираем сахар»: посленовогодний детокс от ростовской модели, которая весит больше ста килограммов
Как быстро прийти в форму после застолий, рассказали ростовские эксперты в сфере моделинга и спорта (подробнее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
В кинотеатре Ростова во время фильма один из зрителей сломал нос другому
Ссора, вмиг переросшая в драку, вспыхнула из-за пустяка (подробнее)