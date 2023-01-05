Мечту мальчика из Ростовской области исполнили министр спорта России и чемпион по дзюдо

Мечта мальчика из Таганрога стать участником мастер-класса по дзюдо воплотилась в жизнь. Фото: пресс-служба правительства РО

Роберту Манвеляну из Таганрога Ростовской области семь лет. Мальчик искренне верит в Деда Мороза и в то, что мечты должны сбываться.

Роберт вот уже не первый год хотел попробовать свои силы в дзюдо. Именно об этом он написал в письме к новогоднему волшебнику.

Близкие отправили письмо мальчика на «Елку желаний». Это общероссийская акция, цель которой - дарить радость детям.

Так вышло, что шар с желанием Роберта с елки снял министр спорта РФ Олег Матыцин.

- Роберт, максимально сделаем, чтобы организовать мастер-класс по дзюдо с чемпионами. Это очень хороший вид спорта, я думаю тебе понравится, и ты примешь решение дальше им заниматься, для того чтобы быть сильным и защищать себя и близких тебе людей, - сказал Олег Матыцин.

И вот желание мальчика осуществилось. Как сообщает сайт правительства Ростовской области, мастер-класс в донской столице для Роберта провел бронзовый призер XXXII Летних Олимпийских игр в Токио, двукратный призер чемпионатов мира, член спортивной сборной команды России по дзюдо Нияз Ильясов.

Отметим, «Елка желаний» проходит в стране уже третий раз подряд.

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