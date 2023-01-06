Победителем Всероссийского конкурса стал виртуальный концертный зал таганрогской библиотеки

С 2020 года в зале провели больше ста мероприятий. Фото: правительство Ростовской области

Во Всероссийском конкурсе лучших практик виртуальных концертных залов победу одержал Таганрог. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

Отметим, что в Таганроге виртуальный концертный зал создан на базе центральной городской публичной библиотеки им. А.П.Чехова в рамках нацпроекта «Культура». Всеросстйский конкурс проводился в целях обмена творческими достижениями между такими залами.

Из федерального бюджета на обустройство зала выделили миллион рублей. Так, в помещении установили мультимедийное оборудование для просмотра прямых трансляций. С 2020 года в зале провели больше ста мероприятий, которые посетили свыше четырех тысяч человек.

Денежный приз за победу в конкурсе в размере 250 тысяч рублей направят на укрепление материально-технической базы концертного зала Чеховской библиотеки.

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