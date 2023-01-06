В Ростовской области за сутки выявили пять случаев заражения коронавирусом

За сутки в Ростовской области госпитализировали одного человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области выявили еще несколько случаев заражения коронавирусом. Данные об этом опубликованы на портале «Стопкоронавирус.рф».

За сутки ковид диагностировали у пяти жителей донского региона. Один заболевший был госпитализирован. За тот же период выздоровели 28 пациентов. Летальных случаев выявлено не было.

По данным портала, общее число зараженных коронавирусом достигло 438 676. Вылечились от ковида за все время 427 391 человек.

«КП-Ростов-на-Дону» подробно писала о том, где и как ростовчане могут сделать прививку от коронавируса.

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