Лыжник из Ростовской области погиб на Эльбрусе, столкнувшись с другим туристом во время спуска

В Кабардино-Балкарской Республике следователи проводят проверку по факту гибели лыжника на Эльбрусе. Как уточнили «КП-Ростов-на-Дону» в республиканском управлении СКР, мужчина приехал на отдых в горы из Ростовской области.

Трагедия произошла 5 января. По версии следствия, 43-летний мужчина нарушил требование выполнять скоростной спуск только по строго обозначенным трассам. Он выехал за ограждения, набрал значительную скорость и не смог разъехаться с другим лыжником.

— В результате столкновения погибший получил телесные повреждения, повлекшие его смерть. Второй лыжник доставлен в медицинское учреждение, угрозы его жизни нет, — прокомментировали в следственном управлении.

В настоящее время следователи выясняют все подробности произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, в конце октября в республике Адыгея ростовчанка разбилась на дельтаплане и погибла. Следствие установило, что во время полета у летательного аппарата произошел надлом крыла.

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