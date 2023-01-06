С 9 января жители Ростовской области смогут подать заявление на получение единого пособия

Заявление можно подать через МФЦ Фото: Даниил ОПАРИН

В Ростовской области с 9 января жители смогут подать заявление на получение единого пособия. Социальную помощь ввели с 2023 года.

Так, жители смогут уже 9 января подать через МФЦ заявление на денежную помощь. Пособие получат беременные женщины и семьи с детьми. Величина пособия будет отличаться и рассчитываться для конкретного случая. Оно будет составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума.

Семьи смогут выбрать – сохранить прежние выплаты или перейти на новые.

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(Подробности)