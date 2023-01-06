О звуках сообщили очевидцы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Громкие звуки напугали жителей Новочеркасска. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

Люди рассказали, что звук был слышен в нескольких районах. Некоторые рассказали, что кроме этого почувствовали «какую-то вибрацию».

— Слышно было над дачами, в районе школы слепых, — написал один из очевидцев.

Часть людей предположили, что причина звуков — новогодние фейерверки. Другие сообщили, что и вовсе не слышали, и не видели в городе ничего подозрительного.

Официальных комментариев о ситуации не поступало.