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НовостиОбщество6 января 2023 19:14

Громкие звуки напугали жителей Новочеркасска

Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях
Михаил СТРИЖЕВ
О звуках сообщили очевидцы.

О звуках сообщили очевидцы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Громкие звуки напугали жителей Новочеркасска. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

Люди рассказали, что звук был слышен в нескольких районах. Некоторые рассказали, что кроме этого почувствовали «какую-то вибрацию».

— Слышно было над дачами, в районе школы слепых, — написал один из очевидцев.

Часть людей предположили, что причина звуков — новогодние фейерверки. Другие сообщили, что и вовсе не слышали, и не видели в городе ничего подозрительного.

Официальных комментариев о ситуации не поступало.