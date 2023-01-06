В Ростове все храмы взяты под усиленную охрану полиции и казаков

Транспорт в городе будет работать до трех часов ночи 7 января.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове-на-Дону все храмы взяты под усиленную охрану полиции и казаков. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
Православные жители отмечают Рождественский сочельник 6 января. В 23:00 во всех храмах Ростова начнется Богослужение в честь Рождества Христова. Сотни граждан соберутся в храмах на праздничную молитву.
Транспорт в городе будет работать до трех часов ночи 7 января. Поэтому граждане без проблем смогут добраться домой.
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