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НовостиОбщество6 января 2023 20:01

В Ростове все храмы взяты под усиленную охрану полиции и казаков

6 января в 23:00 начнется Богослужение в честь Рождества Христова
Лейла МИРИШОВА
Транспорт в городе будет работать до трех часов ночи 7 января.

Транспорт в городе будет работать до трех часов ночи 7 января.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону все храмы взяты под усиленную охрану полиции и казаков. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Православные жители отмечают Рождественский сочельник 6 января. В 23:00 во всех храмах Ростова начнется Богослужение в честь Рождества Христова. Сотни граждан соберутся в храмах на праздничную молитву.

Транспорт в городе будет работать до трех часов ночи 7 января. Поэтому граждане без проблем смогут добраться домой.

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