Ребенок и двое взрослых пострадали при аварии на трассе в Ростовской области

Три человека, в том числе 12-летний мальчик, пострадали в ДТП на трассе Волгоград - Каменск. Об этом сообщают сотрудники отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Все произошло вечером 6 января. Мужчина за рулем МАЗа, по неизвестной причине, выехал на встречную полосу и столкнулся грузовиком Hyundai HD.

- В итоге пострадали оба водителя, мужчины 60 и 38 лет, а также ребенок. 12-летний школьник в момент аварии находился в салоне автомобиля Hyundai, - рассказали в УГИБДД.

Правоохранители еще выясняют детали и обстоятельства случившегося. Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными на дорогах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове из-за непогоды на улицы вывели более 170 коммунальных спецмашин

Уборку тротуаров и дорог начали еще ночью (подробности)