Жительница Ростовской области попала под сокращение, а потом перевела все сбережения аферисту

Сотрудники полиции уже ищут обманщика, который оставил женщину без денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Ростовской области перед Новым годом сначала попала под сокращение, а потом потеряла и свои последние сбережения, 117 тысяч рублей. Деньги у женщины выманил телефонный мошенник, рассказали в пресс-службе управления МВД.

Звонок афериста застал жительницу Дона в торговом центре. По классической схеме, мужчина представился сотрудником банка. «Специалист» предупредил, что у «клиентки» якобы пытаются похитить средства, и защитить их можно только в «безопасной» электронной ячейке.

Владелица суммы поверила в страшилку и после пары кликов в телефоне перевела все свои деньги обманщику. В этот момент мошенник попытался навязать жертве еще и кредит, но она увидела смс о списании и все поняла. Сможет ли женщина вернуть деньги назад, неизвестно.

Правоохранители уже завели уголовное дело. Всем жителям региона напоминают: не доверяйте незнакомцам. Все предупреждения, связанные с деньгами, нужно лично проверять в офисах своих банков.

Кроме того, не стоит никому сообщать свои персональные данные или данные карт. Ни в коем случае не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Лучше вовсе не отвечать на незнакомые номера.

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