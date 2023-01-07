Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 января 2023 9:53

Жительница Ростовской области попала под сокращение, а потом перевела все сбережения аферисту

Сможет ли женщина вернуть свои деньги обратно, неизвестно
Ангелина СКИБА
Сотрудники полиции уже ищут обманщика, который оставил женщину без денег

Сотрудники полиции уже ищут обманщика, который оставил женщину без денег

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Ростовской области перед Новым годом сначала попала под сокращение, а потом потеряла и свои последние сбережения, 117 тысяч рублей. Деньги у женщины выманил телефонный мошенник, рассказали в пресс-службе управления МВД.

Звонок афериста застал жительницу Дона в торговом центре. По классической схеме, мужчина представился сотрудником банка. «Специалист» предупредил, что у «клиентки» якобы пытаются похитить средства, и защитить их можно только в «безопасной» электронной ячейке.

Владелица суммы поверила в страшилку и после пары кликов в телефоне перевела все свои деньги обманщику. В этот момент мошенник попытался навязать жертве еще и кредит, но она увидела смс о списании и все поняла. Сможет ли женщина вернуть деньги назад, неизвестно.

Правоохранители уже завели уголовное дело. Всем жителям региона напоминают: не доверяйте незнакомцам. Все предупреждения, связанные с деньгами, нужно лично проверять в офисах своих банков.

Кроме того, не стоит никому сообщать свои персональные данные или данные карт. Ни в коем случае не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Лучше вовсе не отвечать на незнакомые номера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области 31-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в общественном туалете

Подозреваемый встретил ребенка на остановке и потащил в кабинку (подробности)