Юрист объяснила, что грозит кинотеатрам Ростова за показ фильмов без специального разрешения

Ранее ростовские кинотеатры начали показывать фильм «Аватар-2» Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области за показ фильмов без специального разрешения могут наказать рублем. Это в телефонном разговоре журналисту «КП - Ростов-на-Дону» подтвердила практикующий юрист Оксана Малюта.

- По статье 14.58 КоАП РФ за показ сеанса без прокатного удостоверения юридическим лицам грозит административный штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, - сообщила Оксана Малюта.

Причем, по словам специалиста, за повторное нарушение сумма штрафа возрастает до 200 тысяч рублей. В некоторых случаях надзорные ведомства имеют право просто приостановить работу кинотеатра на срок до 90 суток.

К слову, на днях ростовские кинотеатры, несмотря на санкции, начали показывать фильм «Аватар-2». Как выяснилось, картину Джеймса Кэмерона можно посмотреть сразу в нескольких местах: не только в донской столице, но и в Каменске-Шахтинском. Вероятно, владельцы культурных заведений каким-то образом решили вопрос. Правда, цены на билеты, что называется, «кусаются».

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