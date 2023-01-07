Снос колеса обозрения в парке Горького Ростова-на-Дону перенесли на 2023 год

Убрать объект запланировали «во время работ по благоустройству» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове на 2023 год перенесли демонтаж колеса обозрения, которое находится в парке имени Максима Горького. Об этом в январе со ссылкой на городскую администрацию сообщает газета «Наше Время».

Напомним, снести конструкцию собирались еще в 2021 году, но тогда после обследования аттракциона продлили срок его эксплуатации. Убрать объект в итоге запланировали «во время работ по благоустройству», их должны были начать с 2022 года и завершить в 2024.

Ранее говорилось о том, что на месте колеса обозрения в будущем может появиться круглогодичный ледовый каток. Добавим, в этом сезоне парковой карусели исполнится уже 32 года.

К слову, накануне также стало известно о планах донских властей на строительство нового логистического центра площадью 183 тысячи кв. метров. Инвестор планирует вложить в этот проект 13,5 млрд рублей.

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