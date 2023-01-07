10-километровый затор собрался из-за аварии в районе Аксайского моста в Ростовской области

Предварительно, на трассе столкнулись Mitsubishi Outlander и «ВАЗ-2107». Фото: сервис «Яндекс. Карты»

7 января в Ростовской области дорожная авария парализовала движение по Аксайскому мосту - в строну переправы и города собрался внушительный затор. Об этом журналистам «КП - Ростов-на-Дону» сообщили очевидцы.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», к 18 часам пробка растянулась уже почти на 10 км. Машины не могут преодолеть проблемный участок уже несколько часов.

Ранее ситуацию прокомментировали сотрудники отдела пропаганды УГИБДД. По данным ведомства, на участке М-4 «Дон» около 15:30 столкнулись кроссовер Mitsubishi Outlander и «ВАЗ-2107».

Известно, что водитель отечественной легковушки скончался на месте, его пассажира, который находился на переднем сидении, экстренно доставили в больницу.

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Сейчас детали случившегося выясняют сотрудники полиции (подробности)