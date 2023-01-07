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НовостиОбщество7 января 2023 15:34

Власти: Рождество в Ростовской области встретили без серьезных происшествий

За безопасностью следили правоохранители, казаки и сотрудники частных охранных организаций
Ангелина СКИБА
Службы в соборах и церквях прошли спокойно и без происшествий. Фото: сайт правительства Ростовской области

Службы в соборах и церквях прошли спокойно и без происшествий. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области в рождественскую ночь серьезных нарушений общественного порядка не зафиксировали. Службы в соборах и церквях прошли спокойно и без происшествий, сообщают донские власти.

- За безопасностью людей следили сотрудники полиции и Росгвардии, участники казачьих и народных дружин, а также представители частных охранных организаций, - говорится на сайте правительства региона.

Ранее сообщалось, что обеспечивать безопасность в новогодние и рождественские дни должны 3,5 тысячи правоохранителей. При этом на въездах в города и населенные пункты собирались выставить более 150 нарядов ДПС ГИБДД.

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