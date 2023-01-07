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НовостиОбщество7 января 2023 16:31

11 января в Ростове откроют крупнейшую на юге страны выставку «Дон православный»

Посетители площадки смогут поклониться христианским святыням и заказать молебны
Ангелина СКИБА
Можно будет заказать у молебны, приобрести церковные принадлежности и литературу

Можно будет заказать у молебны, приобрести церковные принадлежности и литературу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 11 по 16 января в Ростове-на-Дону на площадке «ДонЭкспоцентра» будет работать крупнейшая на юге страны выставка «Дон православный». Об этом сообщают организаторы мероприятия в социальных сетях.

Центральной в этом году станет икона с мощами преподобного Серафима Саровского. Всего же посетители выставки смогут поклониться святыням более чем из 250 храмов и монастырей России, а также из других стран.

Можно будет заказать у молебны и приобрести церковные принадлежности, иконы, православную литературу и многое другое.

Подготовили просветительскую программу и концерт, состоятся мастер-классы. Также впервые в рамках зимней выставки откроется интерактивная экспозиция «10-летие деятельности Архитектурно-искусствоведческой комиссии Донской Митрополии».

Добавим, выставку проведут по благословлению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия.

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