Синоптики рассказали, когда в Ростовской области прекратятся сильные заморозки

Холода продержатся около недели, но постепенно будут слабеть Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сильные заморозки в Ростовской области должны прекратиться примерно с 12 января. Именно с четверга следующей недели дневная температура воздуха может местами достигнуть плюсовых отметок. Об этом можно судить по предварительному прогнозу на сайте Гидрометцентра.

Холода продержатся около недели, но постепенно будут слабеть. Например, в Ростове-на-Дону после выходных днем будет около -4-5 градусов, ночью - до -9-11. При этом 12 числа в светлое время суток прогнозируют уже +2, а ночью -1. По северу области в этот же день обещают -4 градуса, ночью - до -8.

Напомним, ранее синоптики предупредили о морозах, которые могут ударить ночью 7 января и в течение суток 8 января. Температура воздуха до вечера будет составлять -10-15 градусов, по югу - до -6. Ночью - около -6-11, при прояснениях до -16, в крайних северных районах - до -21 градуса.

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