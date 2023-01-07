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НовостиОбщество7 января 2023 18:00

В Ростовской области за сутки подтвердили 3 новых случая COVID-19

Выздоровел за 24 часа 11 человек, скончался один житель Дона
Ангелина СКИБА
Со вчерашнего дня никого не госпитализировали с коронавирусом

Со вчерашнего дня никого не госпитализировали с коронавирусом

Фото: Александр БОЙКО

В Ростовской области за прошедшие сутки, то есть к утру 7 января, подтвердили всего 3 новых случая COVID-19. Об этом говорится в статистике на сайте стопкоронавирус.рф.

За этот же период никого не госпитализировали с ковидом. Однако в стационаре умер один из пациентов с таким заболеванием. К слову, всего на Дону с начала своего появления и распространения инфекция унесла жизни более 11 тысяч человек.

Выздоровели за сутки в Ростовской области 11 человек, а всего с начала распространения вируса - 427 тысяч 402 жителя Дона.

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