В Ростовской области за сутки подтвердили 3 новых случая COVID-19

Со вчерашнего дня никого не госпитализировали с коронавирусом Фото: Александр БОЙКО

В Ростовской области за прошедшие сутки, то есть к утру 7 января, подтвердили всего 3 новых случая COVID-19. Об этом говорится в статистике на сайте стопкоронавирус.рф.

За этот же период никого не госпитализировали с ковидом. Однако в стационаре умер один из пациентов с таким заболеванием. К слову, всего на Дону с начала своего появления и распространения инфекция унесла жизни более 11 тысяч человек.

Выздоровели за сутки в Ростовской области 11 человек, а всего с начала распространения вируса - 427 тысяч 402 жителя Дона.

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