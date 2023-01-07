В Ростове-на-Дону в рождественскую ночь выпал первый снег в 2023 году

Утром 7 января в донской столице было около -10 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове вечером 6 января выпал первый в 2023 году снег. Белые хлопья жители и гости города увидели еще задолго до полуночи, то есть до Рождества Христова.

Утром 7 января было около -10 градусов, однако ощущались они как -16. Днем столбики термометров показывали примерно -8-9 градусов, а вот наступающей ночью синоптики прогнозируют -12-13.

Похожую погоду обещают и на следующий день, но снежных сугробов не предвидится. Во-первых, потому что в ближайшее время не должно быть осадков, а, во-вторых, ранее на улицы вывели более 170 снегоуборочных спецмашин.

Добавим, постепенное потепление в регионе, и в том числе в донской столице, должно начаться уже ближе к концу следующей недели.

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Обновленный прогноз опубликовали в метеобюллетене (подробности)