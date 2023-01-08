Синоптики обещают в воскресенье в Ростове мороз до -17 градусов

Ночью мороз в Ростове будет держаться на уровне - 15 - 17 градусов. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В последний день каникул, в воскресенье, 8 января, в Ростове-на-Дону ожидается мороз до -17 градусов. Такие данные сообщают синоптики ростовского гидрометцентра.

В донской столице ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Утром — изморозь, на дорогах — гололедица. Ветер северный и северо-восточный 5 — 10 метров в секунду. Температура воздуха днем -9 — 11 мороза, а ночью на понедельник — от -15 до -17.

По Ростовской области также облачная погода и без существенных осадков. Утром местами изморозь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — гололедица. Ветер северный и северо-восточный 5 — 10 метров в секунду. Температура воздуха днем -11 — 16 градусов, по югу до -7, а в ночь на понедельник — от -13 до -18, при прояснениях — до -23, в крайних северных районах — до -26.

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