Для выдающихся школьников и кадетов Ростовской области проведут губернаторскую елку

Приглашением поощрены 600 ребят. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 9 января, на сцене Ростовского государственного музыкального театра состоится рождественский концерт для детей и подростков с участием творческих коллективов и артистов донского региона. На губернаторскую елку приглашены 600 детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

Приглашением поощрены победители и призеры олимпиад, лауреаты и дипломанты творческих конкурсов и фестивалей – от областных до международных, кадеты учебных заведений Ростовской области, кадеты Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса, дети из числа семей военнослужащих и сотрудников силовых структур, отличившиеся в учебе, спорте, одаренные учащиеся воскресных школ Донской митрополии.

Планируется встреча ребят с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зимняя сказка на Рождество: первый в 2023 году снег порадовал жителей Ростовской области

Ночью 6 января 2023 года в Ростове-на-Дону и области выпал снег (подробнее)