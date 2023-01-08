Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 января 2023 5:10

Для выдающихся школьников и кадетов Ростовской области проведут губернаторскую елку

Гостями праздника станут 600 ребят, отличившихся в учебе и творческих достижениях
Татьяна ТИХОНОВА
Приглашением поощрены 600 ребят.

Приглашением поощрены 600 ребят.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 9 января, на сцене Ростовского государственного музыкального театра состоится рождественский концерт для детей и подростков с участием творческих коллективов и артистов донского региона. На губернаторскую елку приглашены 600 детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

Приглашением поощрены победители и призеры олимпиад, лауреаты и дипломанты творческих конкурсов и фестивалей – от областных до международных, кадеты учебных заведений Ростовской области, кадеты Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса, дети из числа семей военнослужащих и сотрудников силовых структур, отличившиеся в учебе, спорте, одаренные учащиеся воскресных школ Донской митрополии.

Планируется встреча ребят с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зимняя сказка на Рождество: первый в 2023 году снег порадовал жителей Ростовской области

Ночью 6 января 2023 года в Ростове-на-Дону и области выпал снег (подробнее)