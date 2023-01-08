В Ростовской области мужчина погиб при пожаре в летней кухне

Огнеборцы нашли на месте пожара тело человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Шахтах Ростовской области в субботу, 7 января, произошло ЧП со смертельным исходом. В пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по донскому региону.

- Сообщение о возгорании поступило в 15.42. Пожар случился в переулке Муравьева, горела летняя кухня на площади 60 квадратных метров, - рассказали в ведомстве.

Прибывшие на место огнеборцы локализовали пламя в 15.59, в 16.50 полностью ликвидировали пожар. На месте было найдено тело погибшего 51-летнего мужчины с ожогами.

- Причины пожара устанавливаются, - добавили в МЧС.

Напомним, в Ростовской области два человека погибли во время пожара в многоэтажке. Возгорание произошло в Волгодонске, в девятиэтажном многоквартирном доме на улице Курчатова. Горело 40 квадратных метров в квартире на первом этаже. На месте ЧП обнаружены тела двух взрослых человек.

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