Пропавшего 73-летнего пенсионера ищут в Ростовской области

О пропавшем нет вестей уже три недели. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Ростовской области

В Ростовской области разыскивают пропавшего Петра Ивановича Фатеева. 73-летнего мужчину в последний раз видели еще 19 декабря. О поисках сообщается в группе добровольческого поискового отряда «ЛизаАлерт» по Ростовской области.

Мужчина жил в селе Приморка Неклиновского района Ростовской области.

Особые приметы: рост — 160 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы с проседью, глаза зеленые. Был одет в черно-синий камуфлированный костюм.

Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшего, волонтеры просятся связаться с ними по телефону, указанному ниже.

Также отмечается, что для поисков мужчины требуются добровольцы.

АЛЛО!

Телефон для связи с волонтерами поискового отряда: 8-800-700-54-52 или 112.

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