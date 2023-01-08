Украина ввела санкции против рэпера Басты из Ростова-на-Дону

Если у Басты вдруг есть какие-то активы на Украине, то они стали недоступны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Василий Вакуленко, он же известный исполнитель, ведущий и продюсер Баста, родом из Ростова-на-Дону попал в санкционный список деятелей российской культуры, опубликованный на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Санкциями предусмотрен запрет на въезд на территорию Украины и блокировка всех личных счетов на десять лет.

Добавим, что в санкционный список также попали такие известные деятели культуры как Евгений Петросян, Полина Гагарина, Дмитрий Дюжев, Алла Духова, Лариса Долина и другие.

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