В Ростовской области 10 января стартует акция «Блокадный хлеб»

К акции присоединится молодежь всех донских муниципалитетов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во вторник, 10 января, в Ростовской области стартует акция памяти «Блокадный хлеб». И традиционно в ее мероприятиях, направленных на сохранение исторической памяти, примет участие донская молодежь. Об этом сообщает правительство региона.

Акция будет проводиться с 10 по 28 января в три этапа. Участие примут молодые люди из всех 55 муниципалитетов Дона.

- Первый этап акции – посещение ветеранов, имеющих статус «житель блокадного Ленинграда» и оказание им необходимой помощи, в том числе со стороны социальных служб, волонтеров, спонсоров, - рассказали в донском правительстве.

На втором этапе волонтеры раздадут «Блокадный хлеб» - кусочки хлеба весом в 125 граммов — именно такая минимальная норма выдачи хлеба на человека в день была установлена в самый трудный период блокады Ленинграда. Это станет символом памяти о событиях Великой Отечественной войны, о мужестве и стойкости ленинградцев.

А завершится акция Всероссийским уроком памяти «Блокадный хлеб».

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