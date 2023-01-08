Реконструкцию Дворца спорта в Ростове взял под личный контроль губернатор

Реконструкцию Дворца спорта губернатор взял под личный контроль.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев взял под личный контроль реконструкцию Дворца спорта в донской столице. На время работ игры гандбольного клуба «Ростов-Дон» будут проходить на арене нового комплекса при училище олимпийского резерва, и первая игра основного состава состоится уже 9 января. Об этом сообщает правительство региона.

Направления работы по этому и другим объектам в сфере спорта губернатор обсудил с заместителем Артемом Хохловым. Так, в 2022 году было построено и отремонтировано 38 спортивных объектов, а на нынешний год задачи еще более масштабные. Замгубернатора доложил главе региона, что в 2023-м будет обустроен комплекс на гребном канале в Ростове, завершен ремонт бассейна «Дельфин» в Таганроге и Дворца спорта «Шахтер» в Гукове.

- Продолжаем создавать условия для спорта высших достижений, а также для массового спорта на Дону, - обозначил глава региона. - Прошу сопровождать реконструкцию Дворца спорта и держать вопрос на личном контроле. Это будет дополнением к той инфраструктуре, которая есть сейчас.

В донском правительстве отметили увеличение доли тех, кто систематически занимается физкультурой и спортом в регионе. За последние пять лет количество участников спартакиады среди молодежи выросло почти в восемь раз. Также Ростовская область вошла в десятку сильнейших по итогам I Всероссийской спартакиады по летним видам спорта.

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