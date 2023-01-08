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НовостиСпорт8 января 2023 16:11

Реконструкцию Дворца спорта в Ростове взял под личный контроль губернатор

Игры ГК «Ростов-Дон» будут проходить на арене нового комплекса
Татьяна ТИХОНОВА
Реконструкцию Дворца спорта губернатор взял под личный контроль.

Реконструкцию Дворца спорта губернатор взял под личный контроль.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев взял под личный контроль реконструкцию Дворца спорта в донской столице. На время работ игры гандбольного клуба «Ростов-Дон» будут проходить на арене нового комплекса при училище олимпийского резерва, и первая игра основного состава состоится уже 9 января. Об этом сообщает правительство региона.

Направления работы по этому и другим объектам в сфере спорта губернатор обсудил с заместителем Артемом Хохловым. Так, в 2022 году было построено и отремонтировано 38 спортивных объектов, а на нынешний год задачи еще более масштабные. Замгубернатора доложил главе региона, что в 2023-м будет обустроен комплекс на гребном канале в Ростове, завершен ремонт бассейна «Дельфин» в Таганроге и Дворца спорта «Шахтер» в Гукове.

- Продолжаем создавать условия для спорта высших достижений, а также для массового спорта на Дону, - обозначил глава региона. - Прошу сопровождать реконструкцию Дворца спорта и держать вопрос на личном контроле. Это будет дополнением к той инфраструктуре, которая есть сейчас.

В донском правительстве отметили увеличение доли тех, кто систематически занимается физкультурой и спортом в регионе. За последние пять лет количество участников спартакиады среди молодежи выросло почти в восемь раз. Также Ростовская область вошла в десятку сильнейших по итогам I Всероссийской спартакиады по летним видам спорта.

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