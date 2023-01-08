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НовостиОбщество8 января 2023 18:21

Из-за ремонта Крымского моста ростовчанам придется искать объездные пути 10 января

Объект закроют на ремонт практически на весь день
Татьяна ТИХОНОВА
С ночи и до вечера 10 января движение по автомобильной части моста будет перекрыто.

С ночи и до вечера 10 января движение по автомобильной части моста будет перекрыто.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовчанам, которые планируют 10 января ехать в Крым или обратно, придется планировать объездные пути. Это связано с ремонтными работами на Крымском мосту. Об этом предупреждает Минтранс России в своем официальном телеграм-канале.

- 10 января в 2.00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста с 4.00 до 16.00 для проведения ремонтно-восстановительных работ, - сообщают в министерстве.

Водителей просят заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

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