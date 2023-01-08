Жители Ростова потребовали ввести ограничения в кинотеатрах

Ростовчан раздражает попкорн на ковре под сидениями в кинотеатре. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ростовчане потребовали ввести ограничения на еду в кинотеатрах. Такое предложение было выдвинуто при обсуждении в одном из городских пабликов фотографии грязного пола в кинозале между сеансами в центре города.

- Вот так выглядит зал кинотеатра после просмотра фильма, - комментирует автор фото. - Это неуважение не только к кинотеатру и уборщице, но и к себе.

Комментаторы тут же предложили ультимативное решение вопроса.

- Давно пора запретить жрать в кинотеатрах! - считает один из подписчиков. - Приходишь фильм посмотреть,а тут все чавкают, шелестят упаковками, как будто поесть больше негде. Культура упала ниже плинтуса.

Другой читатель предложил делать больше перерывы между сеансами, чтобы персонал успевал сделать уборку.

- Это нормально, особенно когда дети на сеансе — с ними тяжело, что поделаешь, - констатируют родители среди читателей.

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