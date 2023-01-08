Дончане в возрасте 40+ узнают о будущей пенсии через «Госуслуги»

Уведомления будут приходить раз в три года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ростовской области — мужчины старше 45 лет и женщины старше 40 лет стали получать уведомления от Пенсионного фонда через портал «Госуслуг». Подробности сообщает газета «Наше время».

Так, например, уведомления содержат информацию о необходимого стажа до выхода на пенсию и предполагаемый ее размер.

- Такое информирование позволит заранее оценить свои пенсионные права и при необходимости предпринять шаги по их увеличению, уточнить периоды стажа и размер пенсионных коэффициентов и накоплений. В дальнейшем такие уведомления будут приходить раз в три года, - приводит пояснение Отделение ПФР по Ростовской области издание.

Напомним, период с 2015 по 2024 годы был объявлен переходным этапом на новый порядок формирования и расчета пенсий. И одним из обязательных условий для назначения страховой пенсии станет наличие минимального стажа. В 2023 году это 14 лет и не менее 25,8 балла. В 2022 году стоимость балла составляла 118 рублей 10 копеек. И будущая страховая пенсия будет суммироваться из фиксированной — 7220 рублей 24 копейки для накопивших минимум стажа и баллов и страховой, индивидуальной — стоимость баллов умножается на количество баллов (их количество зависит от стажа и зарплаты).

Кроме того, в уведомлениях сообщается и о накопительной части пенсии, если она есть.

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