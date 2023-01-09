В Ростовской области разыскивают 73-летнего мужчину

В день исчезновения он был одет в черно-синий камуфлированный костюм. Фото: "ЛизаАлерт"

В Неклиновском районе разыскивают без вести пропавшего 73-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза-Алерт".

Петр Фандеев вышел из дома 19 декабря. После чего, связь с мужчиной оборвалась. Родственники пытались найт мужчину самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Они обратились с заявлением в полицию. Затем к поискам подключились волонтеры.

Рост Петра – около 160 сантиметров. У мужчины нормальное телосложение, русые волосы с проседью и зеленые глаза.

В день исчезновения он был одет в черно-синий камуфлированный костюм.

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(Подробности)