В Ростовской области разыскивают 73-летнего мужчину

В день исчезновения он был одет в черно-синий камуфлированный костюм. Фото: "ЛизаАлерт"
В Неклиновском районе разыскивают без вести пропавшего 73-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза-Алерт".
Петр Фандеев вышел из дома 19 декабря. После чего, связь с мужчиной оборвалась. Родственники пытались найт мужчину самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Они обратились с заявлением в полицию. Затем к поискам подключились волонтеры.
Рост Петра – около 160 сантиметров. У мужчины нормальное телосложение, русые волосы с проседью и зеленые глаза.
В день исчезновения он был одет в черно-синий камуфлированный костюм.
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