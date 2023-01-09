В Ростове мужчина скачал приложение и лишился всех сбережений

Ростовчанин доверился и выполнил все условия мошенников Фото: Даниил ОПАРИН

В Ростове-на-Дону мужчина лишился всех сбережений после установки приложения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, горожанину позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником банка. Он предложил мужчине скачать приложение, чтобы обезопасить свои сбережения. Ростовчанин доверился и выполнил все условия. Затем с его счета списались все деньги, а мошенник перестал выходить на связь. Мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».

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(Подробности)