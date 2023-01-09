В Ростове-на-Дону 9 января ожидаются морозы до -14 градусов

Ростовчанам стоит утепляться
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове в первый рабочий день ожидаются морозы до -14 градусов. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.
По данным синоптиков, 9 января в городе целый день будет солнечная погода. Утром столбики термометров опустятся до -14 градусов, а днем показатели достигнут -10. Вечером в Ростове ожидается -11. Порывы ветра достигнут всего четырех метров в секунду.
Во вторник, 10 января, в городе будет переменная облачность, а столбики термометров покажут -12..-10 градусов.
Напомним, что водителям стоит быть внимательнее на дорогах и соблюдать безопасную скорость, чтобы не попасть в ДТП.
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