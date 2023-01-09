В Ростовской области ветераны труда могут написать заявление на бесплатный проезд

Воспользоваться бесплатным проездом граждане смогут только с 1 мая
Фото: Иван МАКЕЕВ
Ветераны труда Ростовской области с 9 января по 20 февраля могут написать заявление на бесплатный проезд в общественном транспорте. С этим вопросом граждане могут обратиться в ближайший офис МФЦ. С собой нужно взять только паспорт и документ, который подтвердит льготу.
Если в этот период жители не подадут заявление, то продолжат получать каждый месяц денежную выплату – 1055 рублей.
Воспользоваться бесплатным проездом граждане смогут только с 1 мая, так как необходимо установить во всем общественном транспорте "умные" терминалы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
С 9 января жители Ростовской области смогут подать заявление на получение единого пособия
Финансовую помощь получат беременные женщины и семьи с детьми