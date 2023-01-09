В Ростовской области ветераны труда могут написать заявление на бесплатный проезд

Воспользоваться бесплатным проездом граждане смогут только с 1 мая Фото: Иван МАКЕЕВ

Ветераны труда Ростовской области с 9 января по 20 февраля могут написать заявление на бесплатный проезд в общественном транспорте. С этим вопросом граждане могут обратиться в ближайший офис МФЦ. С собой нужно взять только паспорт и документ, который подтвердит льготу.

Если в этот период жители не подадут заявление, то продолжат получать каждый месяц денежную выплату – 1055 рублей.

Воспользоваться бесплатным проездом граждане смогут только с 1 мая, так как необходимо установить во всем общественном транспорте "умные" терминалы.

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(Подробности)