Новая рабочая неделя началась в Ростовской области с морозов

По Ростовской области 9 января в ночные часы будет до минус 23 градусов. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростовской области новая рабочая неделя началась с холодов. Столбик термометра в ночные часы опустился до 23 градусов ниже нуля. Подробный прогноз дал Ростовский гидрометцентр.

По данным метеорологов, в Ростове-на-Дону в понедельник, 9 января, до 18:00 будет сохраняться облачная с прояснениями погода без существенных осадков. В ночные и утренние часы возможна изморозь, на дорогах гололедица. В этот день будет дуть северо-восточный и восточный ветер — до 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до минус 17 градусов, а днем — до минус 9 градусов.

По Ростовской области в ночные часы будет минус 18 градусов, а при прояснениях - до минус 23 градусов. В дневные часы ожидается от минус 11 до минус 16 градусов. В южных районах будет немного теплее — до минус 5 градусов.

Ранее сообщалось, что погода в Ростовской области на неделю 9 — 13 января 2023 недолго будет пугать морозами. К концу недели синоптики Ростовского гидрометцентра прогнозируют потепление до плюсовых значений днем.

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