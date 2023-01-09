С 1 января 2023 года в Ростовской области ввели новые выплаты к региональным наградам

Награды вручают тем, кто внес вклад в развитие региона. Фото: сайт правительства РО

С 1 января 2023 года в Ростовской области ввели новые единовременные выплаты к региональным наградам. Постановление об этом утвердил губернатор Василий Голубев.

Так, жители Дона, имеющие звание «Почетный гражданин», теперь могут претендовать на сумму в 172,4 тысячи рублей. Тем, кто имеет орден за заслуги перед регионом полагается 114,9 тысячи рублей.

Владельцам ордена Атамана Платова назначили выплату в 114,9 тысячи рублей. Получившим медали ордена «За заслуги перед Ростовской областью» должны выделять по 57,4 тысячи рублей, а к медали «За доблестный труд на благо Донского края» прилагается сумма в 28,7 тысячи рублей.

Напомним, подобные награды вручают людям, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона.

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