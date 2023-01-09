В Ростовской области сгорел автомобиль и гараж

Гараж начал полыхать около 2 часов ночи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поселке Коксовом, Ростовской области сгорел автомобиль и гараж. Происшествие случилось в ночь на 9 января на улице Почтовой, 150.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, гараж начал полыхать около 2 часов ночи. Местные жители, увидев, столб дыма, сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей перекинулось на автомобиль, который находился в гараже. Огонь удалось потушить за несколько минут. К счастью, обошлось без пострадавших.

- На месте ЧП работали четверо пожарных и одна спецмашина, - сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области сгорела машина и гараж

ЧП произошло в Тацинском районе

(Подробности)